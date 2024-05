Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют значение для предотвращения новых геноцидов: президент Армении

Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют решающее значение для предотвращения новых геноцидов и повторения подобных зверств против человечности. Как передает «Арменпресс», это в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян в своем микроблоге в X написал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Today we commemorate the 109th anniversary of the #ArmenianGenocide. The recognition of the past and the fight against impunity are critical for the restoration of historical justice & the prevention of new genocides & recurrence of such atrocities against humanity.

