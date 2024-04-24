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Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют значение для предотвращения новых геноцидов: президент Армении

Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют значение для предотвращения новых геноцидов: президент Армении

Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют решающее значение для предотвращения новых геноцидов и повторения подобных зверств против человечности. Как передает «Арменпресс», это в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян в своем микроблоге в X написал президент Армении Ваагн Хачатурян. 

Признание прошлого и борьба с безнаказанностью имеют решающее значение для восстановления исторической справедливости и предотвращения повторения новых геноцидов и подобных зверств против человечности. 

Мы преклоняемся перед памятью 1,5 миллиона жертв Геноцида армян», - написал Ваагн Хачатурян.


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