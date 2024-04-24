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Католикос Всех Армян обратился к народу с призывом солидарности и единства

Католикос Всех Армян обратился к народу с призывом солидарности и единства

Католикос Всех Армян Гарегин II призвал армянский народ к солидарности и единству в ответ на существующие угрозы безопасности Армении. Как передает «Арменпресс», Католикос озвучил его в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберда. 

«Мы несем наше Отцовское послание нашему народу. Перед лицом существующих угроз безопасности давайте будем солидарны, будем едины, чтобы суметь сохранить нашу Родную страну без потерь и сделать спокойной нашу национальную жизнь. 

Дорогой армянский народ, давайте жить с упованием, верой и надеждой на Всевышнего, будем сильными и непоколебимыми, не будем сдаваться перед лицом трудностей. Заступничеством наших Святых мучеников да изольет Всевышний с небесных высот на нашу жизнь свои благословения мира, безопасности и защищенности. Будем в наших душах и сердцах возносить Всевышнему молитву. Да будет Всевшний помощником и хранителем нашего народа присно и во веки веков. Аминь», - благословил Гарегин II.

Фото: Айка Манукяна, Геворга Перкуперкяна

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