Эрдоган в связи с 24 апреля сделал очередное заявление, отрицающее исторические реалии 1915 года

24 апреля, в годовщину Геноцида армян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание армянскому патриарху Стамбула и армянской общине. Как передает «Арменпресс», в послании Эрдоган вновь уклонился дать реальную оценку совершенному преступлению, заявив, что «армяне, граждане Османской империи, погибли в результате тяжелых условий, возникших во время Первой мировой войны».

«Разрушения, оставленные Первой мировой войной на османских землях, оставили глубокие следы в нашей памяти. Продолжение атмосферы мира и спокойствия, унаследованной от наших предков, возможно, только нашими совместными усилиями», - заявил президент Турции.

Несмотря на продолжающуюся дискриминацию армян в Турции и постоянное использование в их адрес языка ненависти со стороны националистических кругов, Эрдоган заверил, что они «не позволят ни одному армянскому гражданину Турции чувствовать себя отчужденным или человеком второго сорта».

Глава государства, отказывающегося признать геноцид, совершенный против своих граждан в начале ХХ века, заявил: «Способ защитить будущие поколения и окружающей мир от спирали насилия и войны - это вместе строить наше будущее, в свете урока, который мы извлечем из нашей общей боли».