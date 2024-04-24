Турция продолжает политику отрицания Геноцида армян, подавая пример Азербайджану: Фонд «Гегард»

Спустя столетие после совершенного преступления Турция продолжает свою политику отрицания Геноцида армян, одновременно служа примером для Азербайджана в осуществлении актов геноцида против армянского народа. Как передает «Арменпресс», Научно-аналитический Фонд «Гегард» распространил заявление в связи с годовщиной Геноцида армян.

24 апреля все армяне чтят память жертв Геноцида армян в Османской империи столетней давности.

В 1914-1918 гг. младотурецкое правительство осуществило планомерное истребление армянского народа, что стало продолжением и кульминацией событий резни Хамида в 1894-1896 годов и резни армян в 1909 г. в Адане. Руководствуясь пантюркской идеологией и, воспользовашись удобным моментом, созданным Первой мировой войной с конца 1914 года, младотурецкое правительство начало проводить Геноцид армянского народа. В результате этого геноцида, тщательно спланированного и осуществленного турецким государством, было истреблено более 1,5 миллиона армян, а тысячи стали беженцами, разбросанными по всему миру и лишенными своей тысячелетней Родины.

Спустя столетие после этого преступления Турция продолжает политику отрицания Геноцида армян, одновременно служа примером для Азербайджана в совершении актов геноцида против армянского народа.

Эта антиармянская политика османской и республиканской Турции была принята и государством Азербайджан. В 1918-20 годах Азербайджан осуществил резню армян в Баку, Нухе, Ареше, Шуши, в 1988-90 годах - в Сумгаите, Кировабаде, Баку, Мараге. И в Азербайджане, и в Турции те, кто убивал армян, получали похвалы и государственные награды. Еще в 1992 году в Азербайджане было присвоено звание «Национального героя» Шахину Тагиеву, командиру азербайджанских войск совершивших резню в Мараге в Арцахе. Это стало также прецедентом для других таких зверств: в 2004 году для Рамиля Сафарова, в 2016 г. во время Апрельской войны и в 2020 году во время 44-дневной войны.

После физического уничтожения и насильственной депортации армян в Турции начали уничтожать и армянский культурный след. Азербайджан тоже принял такую политику. Баку продолжает осквернение и систематическое уничтожение армянских исторических и культурных ценностей в Арцахе с целью стереть армянский след.

В 2023 году Азербайджан осуществил изгнание арцахских армян. В XXI веке армяне снова подверглись резне и насильственному перемещению. Более того, азербайджанцы, оккупировав Степанакерт, переименовали одну из его улиц в честь младотурка Энвера, одного из организаторов и рукаводителей Геноцида армян в Турции.

Хотя Геноцид армян был признан и осужден на международном уровне многими государствами, организациями, государственными органами и органами самоуправления и советами, неспособность должным образом осуществить правосудие создала прецедент для продолжающихся зверств и геноцидов против человечества не только в Армении и Арцахе, но и в других странах мира.

Крайне важно, чтобы международное сообщество и дипломатические круги внедрили четкие механизмы и предприняли решительные действия для предотвращения новой агрессии и преступлений против армянского народа, тем самым создав прецедент для предотвращения кровопролития и преступлений в мире.