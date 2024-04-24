Сегодня мы должны делать больше, чем просто оплакивать резню: обращение Нубара Афеяна к мировому сообществу

К 109-й годовщине Геноцида армян Нубар Афеян, соучредитель компании Moderna, филантроп, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора», опубликовал письмо-обращение к мировому сообществу в New York Times, Washington Post и Times of London. В нем он подчеркнул, что одним из неизгладимых воспоминаний его детских лет в Бейруте были памятные мероприятия, проводимые каждый год 24 апреля, во время которых его семья вместе с тысячами других армян по всему миру чтила память 1,5 миллиона армян, убитых турками-османами. «Я не могу описать, что значит быть ребенком, который, прежде чем выучить цифры или буквы, учится быть частью сообщества, которое другие пытались уничтожить. Это осознание является основой моего существа, и оно подпитывает мою постоянную заботу, поддержку и усилия по защите Армении и армян», - написал Афеян на своей странице в LinkedIn. Он заметил, что сегодня история повторяется, армян снова убивают и изгоняют, а международное сообщество просто наблюдает за всем этим. Именно поэтому он решил опубликовать письмо-обращение, чтобы обратить внимание всего мира к этой проблеме.

«Арменпресс» представляет полный перевод письма-обращения Нубара Афеяна.

«Сегодня 109-я годовщина Геноцида армян, День памяти, когда весь мир вспоминает жестокое убийство около 1,5 миллиона армян в Османской империи, судьбу, которых моему дедушке едва удалось избежать.

Однако именно в этом заключается армянская трагедия. Пока мы оплакиваем прошлое, история повторяется. Армяне снова стали объектом этнических чисток, политические лидеры незаконно удерживаются в плену, а Армения сталкивается с экзистенциальными угрозами своему суверенитету и самоопределению.

Мир занят, он смотрит в другую сторону. Таким образом, никто не понимает, что с сентября прошлого года Азербайджан насильственно изгнал 120 000 армян с их прародины в Арцахе, армянском анклаве, также известном как Нагорный Карабах.

Азербайджан также продолжает незаконно удерживать в заложниках армян, в том числе и моего друга и коллегу Рубена Варданяна, бизнесмена и филантропа, который короткое время занимал пост государственного министра Арцаха. В то же время обостряющаяся ситуация на границе Армении усиливает опасения по поводу возможного вторжения Азербайджана.

Три года назад президент Байден стал первым президентом США, официально признавшим то, что часто называют «забытым геноцидом» 1915 года, присоединившись к десяткам других стран и мировых организаций. Но какова ценность признания принудительного перемещения и смерти, если мы позволяем тем же самым инцидентам повториться? «Геноцид армян» - это не просто слова, это реальная, отчаянная угроза.

США и ЕС активно продвигают мир и новый порядок на Южном Кавказе. Россия, Турция и Иран должны быть заинтересованы в таком же результате. Однако, как напоминает нам нынешняя война на Ближнем Востоке, трудно достичь или сохранить мир, если он не основан полностью на справедливости. Приоритет принудительного мира лишь продлит конфликт и помешает развитию региона.

Это кошмар, которому мир может положить конец. Сегодня Азербайджану не следует искать поводов для конфликта с Арменией. После прошлогоднего вторжения Армения отказалась от усилий по самоуправлению Нагорного Карабаха. Утверждение Азербайджана, что мир может быть установлен тогда, когда Армения предоставит Азербайджану коридор в Нахиджеван и Турцию, является одновременно незаконным и несправедливым.

Если Азербайджан не прекратит свою враждебную политику, международное сообщество должно выступить в защиту прав армян и признать суверенитет Армении и право на самоопределение. Азербайджан должен освободить всех армянских заключенных, незаконно удерживаемых в последние годы.

Азербайджан хочет стать мировым лидером, но это влечет за собой ответственность. В следующем году в Баку примет климатический саммит ООН COP-26. Выбор Азербайджана вызвал споры из-за его экономики, основанной на нефти и газе, и негативной ситуации с правами человека. Азербайджан должен доказать, что он достоин этого доверия.

Геноцид армян был первым геноцидом 20-го века. Сам термин «геноцид» был введён в обращение Рафаэлем Лемкиным, польским юристом еврейского происхождения, на мышление которого повлияло то, что он узнал, будучи студентом юридического факультета, узнал об этих темных страницах истории. Сейчас, на пороге нового геноцида, делается очень мало. Сегодня мы должны делать больше, чем просто оплакивать прошлую резню. Пришло время принять меры для предотвращения будущих массовых убийств».