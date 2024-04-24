Наш долг перед Святыми мучениками - быть ревностными в укреплении независимой армянской государственности: Гарегин II

Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю Дня памяти Святых мучеников Геноцида армян.

«Дорогой наш народ на Родине и в Диаспоре,

Вновь с молитвой и смирением мы поминаем наших Святых мучеников Геноцида армян, которые, сохранив свою веру, любовь и преданность нации и Родине, приняли венец мученичества.

Мы отмечаем память Святых мучеников Геноцида армян в период, когда наш народ столкнулся с новыми экзистенциальными угрозами и серьезнейшими проблемами безопасности.

Перед светлой памятью Святых мучеников наш заветный долг - защищать целостность нашей Родной страны, быть ревностными в укреплении независимой армянской государственности и хранить как священную реликвию традиции и наследие наших предков.

Сила нашего народа в его героическом прошлом, в решимости бороться со злом. И в том же духе наш народ должен убрать из своей жизни разрушительные проявления, противоречащие национальным интересам, совместными усилиями найти выход из сложившейся сложной ситуации и создать свое победное будущее.

Дорогой благочестивый народ, в этот священный день в единой молитве мы просим заступничества наших Святых мучеников, чтобы под благодатью и благословением воскресшего Христа наша Родина и нация жили в мире, безопасности и благополучии, и мы с верой и надеждой утвердили наш путь безопасности и прогресса.

Пусть любовь и забота Господа осенят нашу Родину и весь наш народ присно и во веки веков. Аминь»