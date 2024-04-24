Европейские индексы - 23-04-24

МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.55% и составил 18137.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.81% и составил 8105.78 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 8044.81 пункта, а российский RTSI снизился на 0.91% и составил 1163.50 пункта.