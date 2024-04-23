Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

США заявили, что не хотят возобновлять ядерные испытания

США заявили, что не хотят возобновлять ядерные испытания

США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

"У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний", - сказала она в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Стюарт отметила, что в проведении испытаний "нет необходимости", и правительство США "не будет этого делать". Она назвала гонку ядерных вооружений самым высоким риском, который никому не нужен.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am