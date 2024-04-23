На Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялось мероприятие в память жертв Геноцида армян

39-й год подряд армяне США провели на Таймс-сквер в Нью-Йорке мероприятие в память жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, в ходе мероприятия, организованного организацией "Рыцари и дочери Вардананц" и рядом других ведущих организаций США, потомки переживших Геноцид армян вспомнили своих предков-,учеников и выразили готовность продолжать борьбу за глобальное признание совершенного против армян преступления.

Сенатор Чак Шумер, который всегда участвовал в церемониях предыдущих лет, отметил, что Геноциду армян не уделяется достаточного внимания даже в том случае, когда армянский народ все еще ощущает его последствия.

“Ваше присутствие показывает, что вы каждый год продолжаете чтить память своих предков, жизнь которых была жестоко прервана Османской империей почти столетие назад. Я всегда рад видеть вас здесь. Эти злодеяния — больше, чем просто пятно на нации и людях, которые их совершили. Мир и так закрывал глаза на происходящее, что побудило меня инициировать принятие Сенатом резолюций, призывающих президентов США «назвать то, что было, Геноцидом». Но наша работа еще не закончена, наш долг - высказаться о нарушениях прав человека, совершаемых против армянского народа”, - заявил Чак Шумер.

Сенатор заявил, что однозначно осуждает действия Азербайджана, в том числе агрессивную войну 2020 года, жестокую и циничную блокаду Лачинского коридора, последующее нападение, повлекшее за собой трагическую гибель сотен армян, а также депортацию этнического армянского населения из Нагорный Карабах. Он отметил, что, будучи лидером большинства в Сенате, сделает все, чтобы поддержать Армению и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

“Армения сталкивается с серьезными проблемами, но мы знаем из истории, что эта маленькая, но могущественная нация пережила авторитарных подлецов в прошлом и будет продолжать это делать, потому что армянская нация не только выстояла, но и победила”, - заключил сенатор Шумер.

На церемонии поминовения также выступил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и директор по анализу политики Ближневосточного форума доктор Майкл Рубин, который также обратил внимание не только на прошлое, но и на текущие события вокруг Армении. Он подчеркнул, что США должны последовать примеру Франции, которая стала первой страной НАТО, предоставившей оружие Армении, и “дала понять, что суверенитет Армении не подлежит обсуждению”.