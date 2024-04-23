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Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО

Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.

"Необходимо помнить, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную общую безопасность…. Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России. Если Украина проиграет, этот потенциал может угрожать странам альянса. Соседство с Россией имеет для нас свою цену", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать многомиллиардные траты стран альянса на помощь Украине.


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