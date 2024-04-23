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Премьер-министр Пашинян принял делегацию группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики

Премьер-министр Пашинян принял делегацию группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит делегации Сената Франции в Армению и подчеркнул высокий уровень армяно-французских отношений и важность последовательного развития сотрудничества. Премьер-министр отметил также, что в двусторонних отношениях особую роль играют межпарламентские связи и взаимодействие на различных международных площадках .

Были обсуждены вопросы повестки многопрофильного сотрудничества между Арменией и Францией. В частности, были затронуты шаги по реализации совместных программ в сферах экономики, развития инфраструктуры и в гуманитарной сфере.

Собеседники коснулись вопросов регионального значения, в том числе процесса регулирования отношений и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, в частности, договоренности о начале процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Состоялся обмен мнениями о разработанном правительством Армении проекте “Перекресток мира”, а также о сотрудничестве Армения-Европейский союз.


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