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Президент Республики Армении принял председателя Совета армян Франции

Президент Республики Армении принял председателя Совета армян Франции

Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял председателя Совета армян Франции Даниэля Кюркчяна и директора по развитию бизнеса компании FASTEX Армана Пинарбаса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Хачатурян подчеркнул важность деятельности армянских организаций диаспоры и инициатив по укреплению и развитию тесных связей между Арменией и диаспорой в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, а также шагов, направленных на формирование общей повестки дня.

Даниэль Кюркчян поблагодарил президента за прием и подробно представил изменения и развитие внутренней жизни армянской общины Франции, а также существующие проблемы и возможности их преодоления.

Президент представил подробности об общей региональной ситуации и процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Стороны подчеркнули важность широкой деятельности Совета армян Франции и других французско-армянских организаций, которая направлена ​​на дальнейшее развитие дружественных отношений между Арменией и Францией, а также созвучна основополагающим принципам сотрудничества между двумя государствами.


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