Не менее пяти мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Великобритании через Ла- Манш

Минимум пять человек погибли, пытаясь перебраться на лодках через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Voix du Nord.

По ее данным, несколько лодок с мигрантами попытались нелегально пересечь морскую границу в ночь на вторник. Уточняется, что среди погибших есть один несовершеннолетний.

Пограничники и спасатели пока не могут сказать, сколько именно лодок вышли в воды пролива, однако к настоящему моменту буксир "Абей Норманди" уже подобрал на борт около сотни нелегалов. На данный момент несколько отрядов спасателей при поддержке трех вертолетов ведут поиски в районе места происшествия у пляжа Вимрё, на случай, если в воде еще остались люди.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года через только этим способом в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов.