В Варне открылся болгаро-армянский культурно-информационный центр. Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство BTA, об этом сообщили его учредители. Центр благословил отец Дирайр Хадавян, который является представителем Армянской Апостольской Православной церкви в Болгарии и Румынии архиепископа Татева Акопяна.

Центр будет вести календарь событий, включающий деятельность всех организаций и ассоциаций, связанных с армянской общиной Болгарии. Здесь пройдут тренинги, лекции, презентации и встречи с деятелями, связанными с армянской культурой, искусством, образованием и наукой, а также будут развиваться отношения между болгарским и армянским народами.

На открытии нового культурного центра присутствовали посол Армении в Болгарии Армен Едигарян, мэр Варны Благомир Коцев и его заместители Илья Коев, Христо Рафаилов и Илья Попов, секретарь муниципалитета Варны Сильва Крикорян, депутат Европарламента Эмиль Радев и председатель муниципального совета Варны Христо Димитров.