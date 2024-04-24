Армяне всего мира отмечают 109 годовщину Геноцида армян

Геноцид, совершенный Османской империей в 1915 году против армян, стал величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира сегодня отмечают 109-ю годовщину Геноцида армян.

Резня армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны названа Геноцидом армян. Эти массовые убийства были осуществлены правительством младотурок в различных регионах Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании от 24 мая, в котором насилие, совершенное против армянского народа, было названо «преступлением против человечества и цивилизации». Эти страны признали турецкое правительство ответственным за совершенное преступление.

В годы Первой мировой войны младотурецкое правительство приняло на вооружение политику пантюркизма, которая была направлена на сохранение остатков Османской империи. Согласно этой политике должна была быть создана великая Турецкая империя, границы которой простирались бы до Китая, вобрав все тюркоязычные народы Кавказа, Средней Азии. План предусматривал тюркизацию всех национальных меньшинств на этом пути и основным препятствием для реализации этой пантюркисткой идеи считались армяне.

До Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. С 1915 по 1923 гг. жертвами турецкого ятагана стали около 1,5 миллиона армян, остальные либо были насильственно обращены в ислам, либо нашли убежища в разных странах мира.

Термин «геноцид» в 1944 году был введён в обращение польским юристом еврейского происхождения профессором Рафаэлем Лемкиным. Семья Лемкина была одной из жертв еврейского Холокоста, и этим термином он хотел описать и определить нацистскую систематизированную политику убийств и насилия, акже и политику Османской империи, зверства, совершенные против армян в Османской империи в 1915 году.

Геноцид - это организованное уничтожение определенной группы людей с основной целью прекращения их коллективного существования. Следовательно, реализация геноцида требует централизованного планирования и внутренних механизмов реализации, что делает геноцид государственным преступлением, поскольку только государство обладает всеми ресурсами, которые можно использовать для реализации этой политики.

Первый этап истребления армянского населения начался 24 апреля 1915 года с арестов и убийств сотен представителей армянской интеллигенции. И имено поэтому армяне всего мира день 24 апреля отмечают как День памяти жертв Геноцида армян.

Вторым этапом реализации Геноцида армян стал призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые позже были разоружены и убиты своими же турецкими соратниками.

Третий этап геноцида ознаменовался резней женщин, детей и стариков и их изгнанием в сирийскую пустыню. На этом пути сотни тысяч людей жестоко были убиты турецкими янычарами, полицией, курдскими и черкесскими бандами. Многие умерли от голода и болезней. Тысячи женщин и детей подверглись насилию. Десятки тысяч армян насильно были обращены в ислам.

Последним этапом Геноцида армян является абсолютное отрицание турецким правительством массовых депортаций и массового истребления армянского народа на его собственной родине. Несмотря на продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян, Турция борется против признания Геноцида армян всеми возможными способами, в том числе используя исторические манипуляции, различные средства пропаганды, лоббирования и т.д.

9 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, согласно которой геноцид определяется, как международное преступление и подписавшие его государства обязаны предотвращать и наказывать тех, кто его совершает.

ПРИЗНАНИЕ

Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был подтвержден и признан свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих государств и международных организаций. Полный набор документов, квалифицирующих массовое истребление армянского населения в Османской империи как заранее спланированный и последовательно осуществленный акт геноцида, огромен.

Ниже представлен краткий список государств, организаций, государственных органов, органов самоуправления и городских советов, признавших Геноцид армян.

Парламентские постановления, законы и декларации

Декларация сената Мексики о признании Геноцида армян - 8 февраля 2023 г.

Декларация о признании и осуждении Геноцида армян Парламентом Латвийской Республики - 6 мая 2021 г.

Резолюция Народного собрания Сирийской Арабской Республики о признании и осуждении Геноцида армянского народа, осуществленного Османским государством - 13 февраля 2020 г.

Резолюция Сената США о признании и осуждении Геноцида армян - 12 декабря 2019 г.

Резолюция Палаты представителей США, подтверждающая позицию США в отношении Геноцида армян - 30 октября 2019 г.

Позиция Ассамблеи Республики Португалии (Парламента) по Геноциду армян - 26 апреля 2019 г.

Инициатива Палаты депутатов Италии, призывающая правительство Италии признать Геноцид армян - 10 апреля 2019 г.

Указ президента Франции Эммануэля Макрона о признании 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян - 10 апреля 2019 года.

Резолюция Палаты депутатов Парламента Чехии, признающая и осуждающая Геноцид армян и другие преступления против человечности - 26 апреля 2017 г.

Утверждение Сенатом Франции положения о криминализации отрицания Геноцида армян - 14 октября 2016 г.

Резолюция комиссии Кнессета по образованию, культуре и спорту Государства Израиль - 01 августа 2016 г.

Резолюция Бундестага Федеративной Республики Германия - 02 июня 2016 г.

Резолюция Сената Республики Парагвай - 29 октября 2015 г.

Резолюция Палаты представителей Королевства Бельгия - 24 июля 2015 г.

Резолюция Федерального сената Федеративной Республики Бразилия - 29 мая 2015 г.

Великое Герцогство Люксембург, резолюция Парламента - 6 мая 2015 г.

Российская Федерация, заявление Государственной Думы в связи со 100-й годовщиной Геноцида армян - 24 апреля 2015 г.

Федеративная Республика Германия, заявление президента Йоахима Гаука - 23 апреля 2015 г.

Заявление Парламента Австрии в ознаменование 100-летия Геноцида армян - 22 апреля 2015 г.

Резолюция Европейского парламента в связи со 100-летием геноцида армян - 15 апреля 2015 г.

Чешская Республика, резолюция комитета по внешним отношениям Палаты депутатов Парламента

Чешской Республики в связи со 100-летием геноцида армян - 14 апреля 2015 г.

Чили, резолюция Палаты депутатов - 14 апреля 2015 г.

Обращение Папы Франциска во время мессы в Ватикане - 12 апреля 2015 г.

Резолюции Сената и Палаты депутатов Боливии - 27 ноября 2014 г.

Резолюция Парламента Швеции - 11 марта 2010 г.

Постановление комитета Палаты представителей США - 4 марта 2010 г.

Постановление комитета Палаты представителей США - 10 октября 2007 г.

Чили, постановление Сената - 7 июля 2007 г.

Аргентина, закон - 15 января 2007 г.

Аргентина, специальное заявление Сената - 19 апреля 2006 г.

Литва, резолюция Ассамблеи - 15 декабря 2005 г.

Постановление Европейского парламента - 28 сентября 2005 г.

Венесуэла, резолюция Национальной ассамблеи - 14 июля 2005 г.

Германия, постановление парламента - 15 июня 2005 г.

Решение Сената Аргентины - 20 апреля 2005 г.

Польша, постановление Парламента - 19 апреля 2005 г.

Нидерланды, постановление Парламента - 21 декабря 2004 г.

Словакия, резолюция Национальной ассамблеи - 30 ноября 2004 г.

Канада, постановление Палаты общин - 21 апреля 2004 г.

Аргентина, декларация Сената - 31 марта 2004 г.

Уругвай, закон - 26 марта 2004 г.

Аргентина, законопроект - 18 марта 2004 г.

Швейцария (Швейцарская Конфедерация) закон, постановление Национального совета - 16 декабря 2003 г.

Решение Сената Аргентины - 20 августа 2003 г.

Канада, постановление Сената - 13 июня 2002 г.

Постановление Европейского парламента - 28 февраля 2002 г.

Молитва Иоанна Павла II в Мемориальном комплексе Цицернакаберд - 26 сентября 2001 г.

Франция, закон - 29 января 2001 г.

Италия, постановление Палаты депутатов - 16 ноября 2000 г.

Постановление Европейского парламента - 15 ноября 2000 г.

Франция, Сенат, законопроект - 7 ноября 2000 г.

Ливан, постановление Парламента - 11 мая 2000 г.

Швеция, парламентский доклад - 29 марта 2000 г.

Франция, Национальная ассамблея, законопроект - 28 мая 1998 г.

Бельгия, постановление Сената - 26 марта 1998 г.

Ливан, постановление Палаты депутатов - 3 апреля 1997 г.

США, Палата представителей, постановление 3540 - 11 июня 1996 г.

Греция, постановление Парламента - 25 апреля 1996 г.

Канада, постановление Палаты общин - 23 апреля 1996 г.

Россия, постановление Государственной думы - 14 апреля 1995 г.

Решение Сената Аргентины - 5 мая 1993 г.

Постановление Европейского парламента - 18 июня 1987 г.

США, Палата представителей, совместное постановление 247 - 12 сентября 1984 г.

Кипр, постановление Палаты представителей - 29 апреля 1982 г.

Резолюция Палаты представителей Кипра - 24 августа 1975 г.

США, Палата представителей, совместное Постановление 148 - 9 апреля 1975 г.

Уругвай, Сенат и Палата представителей, резолюция - 20 апреля 1965 г.

Акт комитета Конгресса США по оказанию помощи Ближнему Востоку - 6 августа 1919 г.

Сенат США, прилагаемое постановление 12-9 февраля 1916 г.

Франция, Великобритания и Россия, совместная декларация - 24 мая 1915 г.

ОРГАНИЗАЦИИ

Заявление международной комиссии по правам человека и свободе вероисповедания о признании Геноцида армян - 1 февраля 2022 г.

Резолюция Европарламента, поощряющая признание Турцией Геноцида армян - 7 июня 2022 г.

Признание Геноцида армян Парламентом Андского союза наций (Боливия, Колумбия,Эквадор, Перу) - 20 сентября 2016 г.

Международная организация Франкофонии, заявление генерального секретаря-24 апреля 2015 г.

Элли Визл гуманитарная организация - 9 апреля 2007 г.

Турецкая ассоциация по правам человека, стамбульский филиал - 24 апреля 2006 г.

Отчет, подготовленный Международным центром правосудия переходного периода для Darc-10 февраля 2003 г.

Европейский альянс YMCA - 20 июля 2002 г.

Европейский совет, Парламентская ассамблея, декларация - 24 апреля 2001 г.

Лига прав человека - 16 мая 1998 г.

Европейский совет, Парламентская ассамблея, декларация-24 апреля 1998 г.

Ассоциация геноцидоведов - 13 июня 1997 г.

Парламент Курдистана Дервей Велат - 24 апреля 1996 г.

Союз еврейских общин Америки - 7 ноября 1989 г.

Подкомитет ООН по защите меньшинств и предотвращению дискриминации - 2 июля 1985 г.

Постоянный суд народов, постановление суда - 16 апреля 1984 г.

Всемирный совет церквей - 10 августа 1983 г.

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948 г.

Доклад комиссии Организации Объединенных Наций по военным преступлениям - 28 мая 1948 г.

Законодательные органы штатов, органы самоуправления, городские советы

США

Алабама

Аляска

Айдахо

Айова

Западная Вирджиния

Аризона

Арканзас

Делавэр

Теннесси

Иллинойс

Индиана

Луизиана

Калифорния

Канзас

Кентукки

Колорадо

Коннектикут

Гавайи

Южная Дакота

Южная Каролина

Северная Дакота

Северная Каролина

Массачусетс

Мэриленд

Миннесота

Мичиган

Миссисипи

Миссури

Монтана

Юта

Небраска

Невада

Нью-Гэмпшир

Нью-Мексико

Нью-Йорк

Нью-Джерси

Джорджия

Род-Айленд

Вайоминг

Вашингтон, округ Колумбия

Вермонт

Висконсин

Вирджиния

Техас

Пенсильвания

Оклахома

Огайо

Орегон

Флорида

Австралия

Штат Новый Южный Уэльс

Аргентина

Провинция Буэнос-Айрес

Провинция Кордова

Канада

Альберта

Британская Колумбия

Квебек (включая город Монреаль)

Онтарио (включая город Торонто)

Швейцария

Женевский кантон

Вод кантон

Великобритания

Уэльс

Италия

Агата Сул городской совет Сантерно

Городской совет азиао

Городской совет баньякавалло

Городской совет Беллуно

Городской совет бертиолола

Городской совет Тьена

Городской совет Имолы

Провинциальный совет Лацио

Городской совет луджо

Городской совет казалекио-Ди-Рино

Городской совет кампоногары

Городской совет кастельсильяно

Городской совет кастиламаре-ди-Стабия

Городской совет Кава-де-Тиррени

Городской совет конселиче

Городской совет котиньолы

Городской совет Рима

Городской совет масса ломбарда

Городской совет Милана

Городской совет монтерфорте-Далпоне

Городской совет монторсо Вичентино

Городской совет Удине

Городской совет Падуи

Городской совет Пармы

Городской совет Понте-ди-Пьяве

Городской совет Генуи

Городской совет Равенны

Городской совет Реджо-Калабрии

Городской совет Росси

С. Городской совет стино Ливенца

Городской совет салгареды

Городской совет сангинетто

Городской совет Сант-Эдиджо-дель-Монте-Альбино

Городской совет Сесто-Сан-Джованни

Парламент провинции Сицилия

Городской совет солароло

Венецианский городской совет

Городской совет Вильяфранка Падована

Городской совет толфы

Провинциальный совет Тосканы

Городской совет Фаэнцы

Городской совет Фельтре

Городской совет фиренца

Городской совет фузиньяно

Региональный совет Фриули Венеция Джулия

Испания

Алдая

Аликанте

Алькорко

Балеарские острова

Страна Басков

Барселона

Бенальмадена

Бетера

Бургос

Буркхассот

Каталония

Кайера

Малага

Мерида

Мислата

Навара

Чиривея

Payporta

Пинто

Сабадель

Сан-Себастьян

Санта-Маргарита-и-Монхос

Сория

Валенсия

Виена

Торренте

Онтиньенте

Бельгия

Резолюция Парламента Фландрии

Австрия

Вена

Украина

Город Сватово Луганской области

Мексика

Штат Мичоакан