Я никогда не прекращу борьбу, чтобы отрицание геноцида не привело к его повторению: депутат СЕ от Франции

Депутат Европейского парламента от Франции Франсуа Ксавье Бельями считает более чем значимым поминовение Геноцида армян в Европе в момент скорби и большой обеспокоенности народа Армении и Нагорного Карабаха.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» в Брюсселе французский парламентарий отметил, что ЕС слишком долго молчал, в то время как у его дверей проходила этническая чистка. «Я неустанно работал, чтобы добиться того, чтобы в отношении господина Алиева были применены действия и санкции. Я никогда не откажусь от этого, чтобы отрицание геноцида никогда не привело к его повторению», - сказал депутат.

Франсуа Ксавье Бельями напомнил, что армяне ничего не желают более, чем жить в мире на земле, которую они отметили своей культурой, трудом и памятью. «Насилие Алиева ничего не может сделать, чтобы изменить эту реальность. Европа должна помочь Армении и арцахским беженцам, и наши страны должны немедленно расторгнуть газовое соглашение Европейской комиссии с Баку», - заключил Бельями.

ЛИЛИТ ГАСПАРЯН