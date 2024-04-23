Азиатские индексы выросли - 23-04-24

ТОКИО, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.30% и составил 37552.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 2666.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.74% и составил 3021.98 пункта, а HANG SENG вырос на 1.92% и составил 16828.93 пункта.