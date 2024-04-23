Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией

Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", завершена.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Sputnik Грузия”, участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс".

На церемонии открытия, которая начинается в настоящее время, присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Новая 23-километровая дорога, включающая пять тоннелей, позволит значительно повысить стандарты безопасности дорожного движения, обеспечить безопасное и комфортное передвижение как населения нашей страны, так и гостей", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.

В целом в рамках проекта Квешети-Коби строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. В 2019 году проект новой дороги был утвержден, в сентябре 2020 года началось строительство.