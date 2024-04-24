Геноцид армян следует рассматривать в качестве назидания сегодня и в будущем: депутат Совета Европы

Геноцид армян, заранее организованный, скоординированный и воплощенный в жизнь младотурками, по словам депутата Европейского парламента от Кипра Костаса Мавридеса, является одним из самых ужасных зверств человечества. В дни геноцида в Османской империи самым жестоким образом были уничтожены 1,5 миллиона человек - молодые люди, старики, женщины и дети.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» в Брюсселе Костас Мавридес подчеркнул четкую позицию Европарламента относительно Геноцида армян и подтвердил готовность защищать память жертв Геноцида, историческую правду и справедливость, также и борьбу армянского народа.

«Отрицание Турцией Геноцида армян является продолжением преступления против человечности и в то же время официальной политикой, которая является семенем для повторения подобных преступлений в будущем. Совсем недавно мы стали свидетелями этнической чистки коренных армян Нагорного Карабаха, проведенной Азербайджаном при поддержке Турции, за которой последовал культурный геноцид христианского и армянского наследия. Поэтому Геноцид армян следует обсуждать не только как событие исторической памяти, но и как назидание сегодня и в будущем», - заявил депутат Европарламента Костас Мавридес, добавив, что вопрос заключается не только в том, чтобы осудить Геноцид после его проведения, но и сделать все необходимое, чтобы предотвратить его повторение.

Лилит Гаспарян