Джон Иньярриту призывает Турцию признать собственную историю и Геноцид армян

Геноцид армян - исторический факт, следовательно, чем больше государств признают и осудят его, тем больше Турция останется в изоляции в этом вопросе, и в какой-то момент она будет вынуждена признать историческую правду.

Такое мнение в интервью «Арменпресс», данном в связи со 109-й годовщиной Геноцида армян высказал депутат Парламента Испании Джон Иньярриту.

- В этом году исполняется 109-я годовщина Геноцида армян. Как Вы оцениваете процесс признания и осуждения Геноцида армян международным сообществом?

- Сегодня 34 страны признали Геноцид армян. Несколько стран Европейского Союза, такие как Португалия и Италия, сделали это в последние годы, Соединенные Штаты последовали этому примеру в 2021 году. Хотя это запаздывает, но я считаю положительным факт, что все больше и больше государств признают первый геноцид XX века. Мы знаем о преследованиях армян эти годы. Важно помнить и признать, чтобы это больше не повторилось.

- Хотя многие страны и международные организации признали и осудили Геноцид армян, Турция продолжает свою политику отрицания, даже спустя 109 лет. Что должно сделать международное сообщество кроме призывов и увещеваний, видите ли Вы необходимость в других действиях?

- На самом деле Турция не только не признает Геноцид армян, но и оказывает давление и угрозы в адрес государств, чтобы и те его не признали. Турции следовало бы принять свою историю, как это сделали другие государства. Я считаю, что Германия является примером того, как надо принимать исторический факт. Признание факта Турции может помочь улучшить отношения в регионе и сделать эту страну лучше.

- Как Вы думаете, при каких обстоятельствах, или при каких условиях Турция, наконец, примет эту историческую правду и признает Геноцид армян?

«На мой взгляд, Геноцид армян является историческим фактом, поэтому, чем больше государств признают его, тем больше Турция останется в изоляции в этом вопросе и в какой-то момент будет вынуждена признать эту правду.

- В эти дни между Арменией и Турцией происходит диалог. На Ваш взгляд, каким образом этот процесс может повлиять на вопрос Геноцида армян?

- Как я уже говорил, я думаю, что признание этого исторического факта поможет улучшить отношения с Арменией и даже с армянами диаспоры, которые в основном являются потомками выживших людей. Это также сделает Турцию лучше.

- Что касается темы Геноцида армян и слов «никогда больше», часто произносимым известными личностями, история показывает, что мир не усвоил достаточно уроков, поскольку безнаказанные преступления имеют свойство повторяться. Как Вы думаете, что нужно сделать человечеству, чтобы слова «никогда больше» сделать услышанными?

- Действительно, уничтожение армян в последние годы существования Османской империи, следует признать не только для того, чтобы чтить память жертв, но и для того, чтобы не допустить повторения подобных событий в будущем. К сожалению, что касается армянского народа, мы вновь видим картины истребления, преследования и изгнания армян с их исконной земли - Нагорного Карабаха. Как будто этого было недостаточно, угрозы не прекращаются даже сейчас. «Больше никогда» не может быть заявлением без обязательств. Международное сообщество должно пойти дальше.