Ален Симонян и Лоренцо Фонтана подписали протокол о сотрудничестве между парламентами Армении и Италии

В рамках рабочего визита в Испанию делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, 23 апреля встретилась с председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники высоко оценили сложившиеся отношения между Арменией и Италией, отметив, что две страны объединяют общие культурные, духовные и демократические ценности.

Обсуждены возможности расширения парламентского взаимодействия между Арменией и Италией, перспективы более тесных отношений Армения-ЕС, текущая ситуация с безопасностью на Южном Кавказе и в Восточной Европе.

Спикер НС представил итальянскому коллеге проект правительства Армении "Перекресток мира", подчеркнув важность содействия Италии в реализации программы и установлении долгосрочного мира в регионе.

"Армения может твердо надеяться на поддержку Италии в установлении мира на Южном Кавказе", - отметил председатель Палаты депутатов Италии.

В завершение встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой депутатов Итальянской Республики.