Администрация Стамбула запретила поминовение жертв Геноцида армян

Мемориальная платформа 24 апреля, организовавшая в прошлом году памятные мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян в районах Таксим, Тюнель и Шишхане, обратилась в администрацию Стамбула за разрешением провести памятное мероприятие перед оперным театром Сюрейя (район Кадыкёй) в среду в 19:00, однако получила отказ. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на "Агос".

Отмечается, что до пандемии платформа проводила мероприятия памяти армян, погибших в 1915 году, а затем каждый год в период с 2010 по 2019 год на площадях Таксим, Тюнель и Шишхане соответственно. Мероприятия в 2022 и 2023 годах были запрещены губернатором Стамбула.

“Мы рассматриваем запрет нашего памятного мероприятия без каких-либо оснований как антидемократический шаг. Тот факт, что мероприятие, касающееся одного из важнейших переломных моментов демократизации - 1915 года, "не считается целесообразной", является свидетельством недемократичности и уступок расистам”, говорится в заявлении.

В заявлении представители платформы также призвали администрацию губернатора пересмотреть это решение.