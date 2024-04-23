На участке Тавуш-Казах установлен первый пограничный столб: Пашинян опубликовал фотографию

Премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фотографию первого пограничного поста на участке Тавуш-Казах.

Как передает Арменпресс», он написал: «На Тавушско-Казахском участке госграницы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб.

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координатов на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 23 апреля 2024 года был установлен первый пограничный столб. Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, экспертные группы двух стран сегодня на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».