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Под председательством Пашиняна состоялось обсуждение исполнения государственного бюджета за первый квартал 2024 года

Под председательством Пашиняна состоялось обсуждение исполнения государственного бюджета за первый квартал 2024 года

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с исполнением государственного бюджета Республики Армения за первый квартал 2024 года. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз аппарата премьер-министра, были обсуждены вопросы выполнения капитальных расходов, показатели налоговых и таможенных доходов, темпы внешнеторгового оборота и будущие тенденции.

В частности, были затронуты исполнение ведомствами капитальных затрат, показатели налоговых и таможенных доходов, темпы внешнеторгового оборота и предстоящие тенденции. Было отмечено, что показатель экономической активности в январе-феврале составил 16,3 процента. В этом контексте состоялся обмен мыслями о дальнейших возможностях экономического развития и шагах в этом направлении.

Премьер-министр Пашинян дал ответственным лицам поручения относительно планирования, бюджетирования и эффективного исполнения капитальных расходов. Вместе с тем премьер-министр поручил министерству экономики в ближайшее время представить новые предложения по дальнейшему стимулированию экономического роста.


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