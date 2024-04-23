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В Одессе сообщили о 9 раненых в результате атаки беспилотника

В Одессе сообщили о 9 раненых в результате атаки беспилотника

Силы обороны юга Украины сообщили, что ночью по южным районам страны был нанесен удар ударными беспилотниками типа «шахид», число пострадавших в Одессе достигло 9 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба BBC. 

В сообщении говорится, что под прицелом противника оказались промышленные и портовые инфраструктуры. 

Ранее ВВС Украины заявили об уничтожении 15 из 16 беспилотников-камикадзе. Согласно сообщениям, 7 из них были сбиты в Одесской области, 4 - в Николаевской области. 

В Вооруженных силах Украины сообщили, что в результате падения сбитого беспилотника в Одессе был разрушен жилой дом, повреждены магазин и другие объекты инфраструктуры. 

Из девяти пострадавших - четверо дети.


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