В Одессе сообщили о 9 раненых в результате атаки беспилотника

Силы обороны юга Украины сообщили, что ночью по южным районам страны был нанесен удар ударными беспилотниками типа «шахид», число пострадавших в Одессе достигло 9 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба BBC.

В сообщении говорится, что под прицелом противника оказались промышленные и портовые инфраструктуры.

Ранее ВВС Украины заявили об уничтожении 15 из 16 беспилотников-камикадзе. Согласно сообщениям, 7 из них были сбиты в Одесской области, 4 - в Николаевской области.

В Вооруженных силах Украины сообщили, что в результате падения сбитого беспилотника в Одессе был разрушен жилой дом, повреждены магазин и другие объекты инфраструктуры.

Из девяти пострадавших - четверо дети.