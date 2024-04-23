Москва сообщила, что за последнюю неделю жертвами ударов Украины стали 11 жителей России

За последнюю неделю в результате нападения вооруженных сил Украины погибли 11 жителей прифронтовых населенных пунктов России, 48 получили ранения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 59 мирных жителей: ранены 48, в том числе ребенок, погибли 11», - ТАСС приводит его слова.

Мирошник сообщил, что в указанный период украинские войска выпустили «не менее 1 278 боеприпасов» по гражданским объектам в прифронтовых районах Российской Федерации.

«За последнюю неделю ВСУ нарастили число атак дронами гражданских объектов вдоль всей линии боевого соприкосновения», - отметил он, добавив, что в ночь с 20 на 20 апреля в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской областей было уничтожено не менее 50 беспилотников.