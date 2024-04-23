Глава МАГАТЭ заявил, что создание ядерной бомбы для Ирана уже вопрос нескольких недель

Обладание достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы для Ирана уже вопрос «скорее недель, чем месяцев». Как передает «Арменпресс», об этом 22 апреля в интервью Deutsche Welle заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что хотя уровень обогащения урана, который в Иране почти доведен до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, вызывает опасения, однако нельзя делать вывод, что у Ирана такое оружие уже есть.

По мнению Гросси, для создания боеспособной ядерной боеголовки, помимо производства обогащенного урана, требуется «множество других вещей», например, проведение испытаний.

Как сообщал ранее «Арменпресс», представитель МИД Ирана 22 апреля заявил, что ни одна из доктрин Исламской Республики Иран не была пересмотрена и не предполагает создания ядерного оружия, как и раньше.