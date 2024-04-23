Вице-спикер Национального собрания Армении принял посла Греции
13:19, 23 Апрель 2024
23 апреля заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян принял чрезвычайного и полномочного посла Греции в Республике Армения Христоса Софианопулоса.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, были обсуждены вопросы армяно-греческого межпарламентского сотрудничества и ситуация в регионе.
Стороны подчеркнули важность установления на Южном Кавказе стабильного мира.
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