Вице-спикер Национального собрания Армении принял посла Греции

23 апреля заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян принял чрезвычайного и полномочного посла Греции в Республике Армения Христоса Софианопулоса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, были обсуждены вопросы армяно-греческого межпарламентского сотрудничества и ситуация в регионе.

Стороны подчеркнули важность установления на Южном Кавказе стабильного мира.