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Вице-спикер Национального собрания Армении принял посла Греции

Вице-спикер Национального собрания Армении принял посла Греции

23 апреля заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян принял чрезвычайного и полномочного посла Греции в Республике Армения Христоса Софианопулоса. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, были обсуждены вопросы армяно-греческого межпарламентского сотрудничества и ситуация в регионе. 

Стороны подчеркнули важность установления на Южном Кавказе стабильного мира.


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