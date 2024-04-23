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Спикер Парламента Армении представил канадскому коллеге процесс переговоров Армения-Азербайджан

Спикер Парламента Армении представил канадскому коллеге процесс переговоров Армения-Азербайджан

В рамках рабочего визита в Королевство Испания делегация, возглавляемая председателем НС Аленом Симоняном, встретилась со спикером Палаты представителей Парламента Канады Грегом Фергусом. 

Как передает «Арменпресс», сообщение о встрече распространило Национальное собрание Армении. Стороны признали высокий уровень политического диалога Армения-Канада, подчеркнув и значение межпарламентских отношений. 

Ален Симонян поблагодарил Канаду за постоянную поддержку Армении на различных международных площадках. 

«Канада - наш надежный партнер», - отметил глава парламента. 

Ален Симонян представил канадскому коллеге переговорный процесс Армения-Азербайджан, подтвердив приверженность Армении установлению мира на Южном Кавказе. 

Собеседники обменялись мнениями о перспективах укрепления межпарламентских отношений Армения-Канада, расширения сотрудничества между двума парламентами. 

Были обсуждены ситуация безопасности в Восточной Европе и на Южном Кавказе и вопросы урегулирования отношений Армения-Турция, Армения-Азербайджан.


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