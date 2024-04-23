Спикер Парламента Армении представил канадскому коллеге процесс переговоров Армения-Азербайджан
В рамках рабочего визита в Королевство Испания делегация, возглавляемая председателем НС Аленом Симоняном, встретилась со спикером Палаты представителей Парламента Канады Грегом Фергусом.
Как передает «Арменпресс», сообщение о встрече распространило Национальное собрание Армении. Стороны признали высокий уровень политического диалога Армения-Канада, подчеркнув и значение межпарламентских отношений.
Ален Симонян поблагодарил Канаду за постоянную поддержку Армении на различных международных площадках.
«Канада - наш надежный партнер», - отметил глава парламента.
Ален Симонян представил канадскому коллеге переговорный процесс Армения-Азербайджан, подтвердив приверженность Армении установлению мира на Южном Кавказе.
Собеседники обменялись мнениями о перспективах укрепления межпарламентских отношений Армения-Канада, расширения сотрудничества между двума парламентами.
Были обсуждены ситуация безопасности в Восточной Европе и на Южном Кавказе и вопросы урегулирования отношений Армения-Турция, Армения-Азербайджан.
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