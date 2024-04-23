Спикер Парламента Армении представил канадскому коллеге процесс переговоров Армения-Азербайджан

В рамках рабочего визита в Королевство Испания делегация, возглавляемая председателем НС Аленом Симоняном, встретилась со спикером Палаты представителей Парламента Канады Грегом Фергусом.

Как передает «Арменпресс», сообщение о встрече распространило Национальное собрание Армении. Стороны признали высокий уровень политического диалога Армения-Канада, подчеркнув и значение межпарламентских отношений.

Ален Симонян поблагодарил Канаду за постоянную поддержку Армении на различных международных площадках.

«Канада - наш надежный партнер», - отметил глава парламента.

Ален Симонян представил канадскому коллеге переговорный процесс Армения-Азербайджан, подтвердив приверженность Армении установлению мира на Южном Кавказе.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах укрепления межпарламентских отношений Армения-Канада, расширения сотрудничества между двума парламентами.

Были обсуждены ситуация безопасности в Восточной Европе и на Южном Кавказе и вопросы урегулирования отношений Армения-Турция, Армения-Азербайджан.