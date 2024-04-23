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Фильм Лилит Алтунян «Когда мне грустно» удостоился специального приза жюри международного фестиваля

Фильм Лилит Алтунян «Когда мне грустно» удостоился специального приза жюри международного фестиваля

Короткометражный анимационный фильм режиссера Лилит Алтунян «Когда мне грустно» получил специальный приз жюри Тегеранского международного фестиваля анимационных фильмов. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении. 

Фильм создан при содействии Министерства ОНКС РА и Национального киноцентра Армении. 

Фильм снят компаниями «Хошки Фильм» и «Фолимаж » (Франция); Режиссер и художник-мультипликатор: Лилит Алтунян; Сценаристы: Лилит Алтунян, Армине Анда; Продюсер: Армине Анда; Сопродюсер: Режинальд де Гийебо; Композитор: Микаэл Восканян.

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