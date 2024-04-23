Министр иностранных дел Ирана осудил решение ЕС о расширении санкций против Тегерана
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил сожаление по поводу решения стран Европейского союза расширить санкции против Исламской Республики. Как передает «Арменпресс», об этом он написал в социальной сети X.
«Прискорбно видеть, как быстро ЕС принимает решение о введении дополнительных незаконных санкций против Ирана только потому, что Иран осуществил свое право на самооборону перед лицом безрассудной агрессии Израиля», - написал дипломат.
Амир Абдоллахиян вновь привлек внимание к военным действиям Израиля в секторе Газа, призвав ЕС «действовать ответственно и наложить санкции» на Израиль.
22 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ходе заседания Совета Европейского Союза в Люксембурге страны-члены ЕС достигли политического соглашения о расширении санкций в отношении иранских производителей ракет и беспилотных летательных аппаратов. После официального оформления этого решения Советом ЕС Брюссель сможет ввести новые санкции против Тегерана.
Вечером 13 апреля Иран выпустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю, в ответ на нападение на консульство Ирана в Дамаске. В результате удара Израиля погибли 13 человек, в том числе и высокопоставленные иранские генералы. Тегеран обвинил Израиль в этом нападении. Армия обороны Израиля заявила, что 99% иранских снарядов были перехвачены, незначительный ущерб был нанесен авиабазе Неватим.
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