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Титулы и достижения Генриха Мхитаряна

Титулы и достижения Генриха Мхитаряна

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. 

«Арменпресс» представляет своим читателям все титулы, которые удостоился Генрих Мхитарян. 

В чемпионате Армении Мхитарян стал 5-кратным чемпионом Армении, трехкратным обладателем Суперкубка и один раз в составе «Пюника» выиграл Кубок Армении. 

В составе украинского «Шахтера» армянский футболист стал обладателем 7 титулов - трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка Украины и обладатель Суперкубка Украины. 

В составе дортмундской «Боруссии» Мхитарян стал двукратным обладателем Суперкубка Германии. 

В составе английского клуба «Манчестер Юнайтед» армянский полузащитник стал обладателем Кубка Английской лиги и Суперкубка. В составе «Манчестер Юнайтед» Мхитарян выиграл Кубок Лиги Европы. 

Генрих Мхитарян с итальянской «Ромой» выиграл Кубок лиги конференций. 

С итальянским «Интером» Мхитарян стал обладателем Кубка Италии, дважды выигрывал Суперкубок и стал чемпионом сезона -2023/2024.


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