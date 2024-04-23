Титулы и достижения Генриха Мхитаряна

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян впервые в своей карьере стал чемпионом Италии.

«Арменпресс» представляет своим читателям все титулы, которые удостоился Генрих Мхитарян.

В чемпионате Армении Мхитарян стал 5-кратным чемпионом Армении, трехкратным обладателем Суперкубка и один раз в составе «Пюника» выиграл Кубок Армении.

В составе украинского «Шахтера» армянский футболист стал обладателем 7 титулов - трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка Украины и обладатель Суперкубка Украины.

В составе дортмундской «Боруссии» Мхитарян стал двукратным обладателем Суперкубка Германии.

В составе английского клуба «Манчестер Юнайтед» армянский полузащитник стал обладателем Кубка Английской лиги и Суперкубка. В составе «Манчестер Юнайтед» Мхитарян выиграл Кубок Лиги Европы.

Генрих Мхитарян с итальянской «Ромой» выиграл Кубок лиги конференций.

С итальянским «Интером» Мхитарян стал обладателем Кубка Италии, дважды выигрывал Суперкубок и стал чемпионом сезона -2023/2024.