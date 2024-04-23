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На Тайване за один день произошло более 200 землетрясений

На Тайване за один день произошло более 200 землетрясений

В предыдущий день на Тайване произошло не менее 218 землетрясений и афтершоков. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на данных Центрального метеорологического управления острова. 

Первые подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы вечером 22 апреля в 17:08 по местному времени. Магнитуда двух самых мощных из них достигла 6,0 и 6,3.

Власти пока не сообщали о серьезных разрушениях. 

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в провинции Хуалянь ощущались по всему Тайваню. По последним данным, в результате погибли 16 человек, 1 155 получили ранения.


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