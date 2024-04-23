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Европейские индексы выросли - 22-04-24

Европейские индексы выросли - 22-04-24

МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.70% и составил 17860.80 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.22% и составил 8040.36 пункта, британский FTSE вырос на 1.62% и составил 8023.87 пункта, а российский RTSI вырос на 0.04% и составил 1174.17 пункта.


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