Европейские индексы выросли - 22-04-24

МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.70% и составил 17860.80 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.22% и составил 8040.36 пункта, британский FTSE вырос на 1.62% и составил 8023.87 пункта, а российский RTSI вырос на 0.04% и составил 1174.17 пункта.