В Амстердаме у хачкара, установленного в память Геноцида армян, состоялась церемония поминовения невинных жертв

В Амстердаме у Мемориала-хачкара, установленного в память Геноцида армян, состоялась церемония поминовения невинных жертв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения в Нидерландах.

На церемонии выступили посол Армении в Нидерландах Виктор Биягов, мэр Амстердама Фемке Халсема, члены Парламента Нидерландов Дон Седер, Керолайн ван дер Плас и представители армянской общины Амстердама.

Посол Биягов еще раз подчеркнул необходимость признания и осуждения Геноцида армян, с благодарностью отметив значение признания Геноцида армян Парламентом Нидерландов.

Посол подчеркнул, что на пути предотвращения и осуждения преступлений против человечности необходимо консолидировать усилия всех государств, являющихся лидерами в области прав человека и основных свобод, чтобы исключить повторение подобных преступлений.