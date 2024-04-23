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В Амстердаме у хачкара, установленного в память Геноцида армян, состоялась церемония поминовения невинных жертв

В Амстердаме у хачкара, установленного в память Геноцида армян, состоялась церемония поминовения невинных жертв

В Амстердаме у Мемориала-хачкара, установленного в память Геноцида армян, состоялась церемония поминовения невинных жертв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения в Нидерландах. 

На церемонии выступили посол Армении в Нидерландах Виктор Биягов, мэр Амстердама Фемке Халсема, члены Парламента Нидерландов Дон Седер, Керолайн ван дер Плас и представители армянской общины Амстердама. 

Посол Биягов еще раз подчеркнул необходимость признания и осуждения Геноцида армян, с благодарностью отметив значение признания Геноцида армян Парламентом Нидерландов. 

Посол подчеркнул, что на пути предотвращения и осуждения преступлений против человечности необходимо консолидировать усилия всех государств, являющихся лидерами в области прав человека и основных свобод, чтобы исключить повторение подобных преступлений.


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