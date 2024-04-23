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«Интер» - чемпион Италии: историческое достижение Генриха Мхитаряна

«Интер» - чемпион Италии: историческое достижение Генриха Мхитаряна

В 33-м туре чемпионата Италии по футболу состоялось миланское дерби: матч между двумя миланскими клубами - «Миланом» и «Интером». 

Как передает «Арменпресс», на первых же минутах игры команды обменялись атаками. Однако «Интер» первым использовал свой момент. На 18-й минуте Франческо Ачерби открыл счет, отправив мяч в ворота соперника ударом головы. «Милан» имел несколько хороших возможностей восстановить паритет после пропущенного мяча, но не сумел реализовать их. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Интера». 

В начале второго тайма «Интер» отправил второй мяч в ворота «Милана». Метким ударом отличился Маркус Тюрам. «Милану» удалось забить лишь престижный гол, автором которого стал Фикайо Томори. Матч завершился победой «Интера» со счетом 2:1. 

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Интера» и участвовал во всей игре. 

«Интер» после этой победы с 86 очками досрочно был объявлен чемпионом Италии сезона 2023/2024. 

Генрих Мхитарян впервые в своей карьере стал чемпионом одной из пяти лучших европейских лиг - итальянской Серии А.


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