23 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 3 спортсменки
00:59, 23 Апрель 2024
В очередной день чемпионата Европы по боксу, 23 апреля, выступят 3 спортсменки Армении.
Как передает «Арменпресс», первый бой в весовой категории женщин до 50 кг проведет Ануш Григорян, соперницей которой будет Михаэла Бадеску из Румынии.
В весовой категории 63 кг Сона Арутюнян поборется со спортсменкой из Словакии Тамарой Кубаловой.
И Ани Овсепян в весовой категории 70 кг проведет бой с Андрой Николетой из Румынии.
Из борьбы выбыли Лусин Геворкян, Лилит Даллакаян и Элида Кочарян.
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