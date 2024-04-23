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23 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 3 спортсменки

23 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 3 спортсменки

В очередной день чемпионата Европы по боксу, 23 апреля, выступят 3 спортсменки Армении. 

Как передает «Арменпресс», первый бой в весовой категории женщин до 50 кг проведет Ануш Григорян, соперницей которой будет Михаэла Бадеску из Румынии. 

В весовой категории 63 кг Сона Арутюнян поборется со спортсменкой из Словакии Тамарой Кубаловой. 

И Ани Овсепян в весовой категории 70 кг проведет бой с Андрой Николетой из Румынии. 

Из борьбы выбыли Лусин Геворкян, Лилит Даллакаян и Элида Кочарян.


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