23 апреля на чемпионате Европы по боксу Армению представят 3 спортсменки

В очередной день чемпионата Европы по боксу, 23 апреля, выступят 3 спортсменки Армении.

Как передает «Арменпресс», первый бой в весовой категории женщин до 50 кг проведет Ануш Григорян, соперницей которой будет Михаэла Бадеску из Румынии.

В весовой категории 63 кг Сона Арутюнян поборется со спортсменкой из Словакии Тамарой Кубаловой.

И Ани Овсепян в весовой категории 70 кг проведет бой с Андрой Николетой из Румынии.

Из борьбы выбыли Лусин Геворкян, Лилит Даллакаян и Элида Кочарян.