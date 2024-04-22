Никол Пашинян провел встречу с Ваагном Хачатуряном и поздравил его с днем ​​ рождения

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном и поздравил его с 65-летним юбилеем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Никол Пашинян отметил: “Многоуважаемый господин президент, разрешите поздравить Вас с днем рождения, с 65-летним юбилеем. Я направил послание по случаю Вашего дня рождения, но захотел лично передать Вам это послание. Хочу поздравить и сказать, что высоко оцениваю Вашу деятельность на посту президента и вообще ту общественно-политическую деятельность, которую Вы ведете в Республике Армения с первого дня основания нашей страны.

Я также хочу поблагодарить Вас за поддержку, которую Вы оказали и оказываете правительству за этот период. Мы принимаем непростые решения, и очень важно также, чтобы правительство и я лично чувствуем Вашу поддержку во всех случаях, когда, в том числе в результате совместных обсуждений, мы приходим к выводу, что данное решение отвечает интересам Республики Армения, соответствует интересам Республики Армения.

Но я не хочу приправлять этот визит по случаю праздника, Вашего дня рождения, политическими текстами, тем более, что сегодня мы уже имели возможность обсудить текущие процессы. Еще раз хочу поздравить Вас, поблагодарить, пожелать Вам здоровья и продолжительной деятельности на благо и в интересах Республики Армения”.

В свою очередь, Ваагн Хачатурян отметил: “Господин премьер-министр, спасибо. Спасибо за поздравления.

Возраст всегда следует оценивать относительно этого самого года, неважно, 65 тебе или 60. У каждого своя роль и свое место. И сейчас, в этом возрасте, мне приятно, что у меня есть возможность принимать вместе с Вами, правительством и Национальным Собранием такие важные для нашей страны решения.

Также, в результате моих встреч, впечатлений или выводов, хочу заверить Вас, что инициатива, которую Вы лично начали, впоследствии стала подходом, принципом, особенно по поиску путей мирной жизни с соседями. И Вы нашли эту форму, и это демаркационные работы.

И будьте уверены, что работа, которая проводится Вами, правительством и людьми, которые лично занимаются этой работой сегодня, в этот момент, получает высокую оценку со стороны наших соотечественников, достойных граждан Республики Армения, тех людей, которые хотят жить в свободной, независимой, суверенной Армении.

Я имею право сегодня, в день рождения, сделать некоторые акценты в этом контексте, потому что, в конце концов, то, что мы начали в 1988 году, было направлено на это. Правда, может быть, мы тогда не осознавали, что путь к свободной, независимой Армении будет таким долгим, но сегодня у нас есть шанс. Я обращаюсь к Вам с просьбой продолжать воплощать этот шанс в жизнь. Воплощение этого в жизнь уже зависит от нас, в частности, от Вас, от правительства, от меня как президента Республики Армения и от наших граждан. А нашим гражданам хочу поправить такой посыл: будьте уверены, что ни Никол Пашинян, ни правительство, ни какое-либо другое должностное лицо не возьмет на себя подобную ответственность и не пойдет на незаконный шаг и не примет решения уступить ни миллиметра Республики Армения.

Мы знаем эту границу, эту красную линию. Мы, также под Вашим руководством, делаем все, чтобы действительно установить долгосрочный мир с нашим соседом – Азербайджанской Республикой. Я еще раз благодарю Вас”.