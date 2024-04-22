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Левон Тер-Петросян прошел плановое медицинское обследование

Левон Тер-Петросян прошел плановое медицинское обследование

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян прошел плановое медицинское обследование.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Армянского национального конгресса Арам Мусинян.

“Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян сегодня посетил медицинский центр "Best Life", чтобы пройти плановое медицинское обследование”, - написал он.


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