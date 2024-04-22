Левон Тер-Петросян прошел плановое медицинское обследование
Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян прошел плановое медицинское обследование.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Армянского национального конгресса Арам Мусинян.
“Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян сегодня посетил медицинский центр "Best Life", чтобы пройти плановое медицинское обследование”, - написал он.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 13:42 Легенде армянского джаза Левону Малхасяну – 80. Юбилейные мероприятия начались в Гюмри
- 13:06 Россия временно ограничила экспорт сахара: это не будет распространяться на страны ЕАЭС
- 12:47 Передсхождением Благодатнго огняв Иерусалиме усилены меры безопасности
- 12:38 Kartes Analytica получила лицензию на космическую деятельность
- 12:20 Армянский SARD Anti-Cheat получил награду в Дубае во время GISEC 2024
- 12:05 Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин
- 11:52 В результате ливня на ряде улиц Еревана произошли обрушения, затоплены здания
- 11:29 В Гюмри сгорел дом: обнаружены тела детей 5-и и 3-х лет
- 10:54 Европейские индексы выросли - 03-05-24
- 10:53 Американские индексы выросли - 03-05-24
- 10:50 Цены на драгоценные металлы снизились - 03-05-24
- 10:49 Цены на нефть снизились - 03-05-24
- 01:38 МО опровергает слухи о том, что Азербайджан обстрелял позиции ВС РА на Тавушском направлении
- 03.05-21:11 Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня
- 03.05-20:42 Известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
- 03.05-20:35 Эрдоган подтвердил прекращение торгового оборота с Израилем
- 03.05-19:55 Россия планирует расширить наступательные действия против Украины: Зеленский
- 03.05-19:40 Депутаты НС Армении обсудили с “Freedom House” инструментарий для противостояния гибридным атакам на демократию
- 03.05-19:27 Главы МИД Армении и Мальты обсудили вопросы о деятельности ОБСЕ и председательстве Мальты в Организации
- 03.05-19:21 Под председательством премьер-министра обсуждены проблемы водного сектора и шаги по их решению
- 03.05-18:23 В Карвачарском районе произошло ДТП с участием азербайджанских военнослужащих
- 03.05-18:11 Армен Даниелян избран судьей-членом Высшего судебного совета
- 03.05-18:02 Москва не ставит под сомнение суверенное право Армении самостоятельно определять свой внешнеполитический курс: Захарова
- 03.05-18:00 В Ереване состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
- 03.05-17:55 Сила одного драма - благотворительной общественной организации «Дорога жизни»
16:14, 27.04.2024
2249 просмотров Минобороны РА призывает воздержаться от распространения лжи и дезинформации
13:51, 27.04.2024
2042 просмотров В РА нет справедливости, потому что мы не договорились, чтó есть справедливость. Пашинян
12:33, 27.04.2024
1626 просмотров «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство». Н.Пашинян выступает с лекцией
09:00, 30.04.2024
1280 просмотров ЕС готов предоставить средства, чтобы Армения смогла развить свою систему безопасности: мнение политолога
15:19, 27.04.2024
1185 просмотров Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов по случаю Национального праздника