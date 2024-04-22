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В Швеции не исключили, что страна может поставить Украине системы Patriot

В Швеции не исключили, что страна может поставить Украине системы Patriot

Министр обороны Швеции Пол Юнсон не исключил, что страна может поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, при этом отметив, что Стокгольм сейчас сосредоточен на оказании финансовой помощи Киеву. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, его слова приводит агентство Associated Press.

"Я не исключаю такой возможности (поставок систем Patriot Украине - ред.), но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (в пользу Украины - ред.)", - сказал он.

Юнсон пообещал, что Швеция поставит Украине другие системы вооружений, которые могут уменьшить потребность в Patriot.


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