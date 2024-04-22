Заместитель атташе по вопросам обороны Великобритании вместе с наблюдателями ЕС посетила общину Хачик 

Миссия наблюдателей Евросоюза в Армении (EUMA) приняла заместителя атташе по вопросам обороны Великобритании Джо Роу (Jo Roe) и посетила общину Хачик.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в записи наблюдательной миссии в соцсети Х.

“Рады принять сегодня заместителя атташе по вопросам обороны Великобритании г-жу Джо Роу в штаб-квартире миссии. Глава миссии (Маркус Риттер - ред.) проинформировал делегацию о мандате и деятельности EUMA. Гости также присоединились к патрулю в селе Хачик. Спасибо Вам за Ваш визит!” - говорится в сообщении.