Заместитель атташе по вопросам обороны Великобритании вместе с наблюдателями ЕС посетила общину Хачик 

Миссия наблюдателей Евросоюза в Армении (EUMA) приняла заместителя атташе по вопросам обороны Великобритании Джо Роу (Jo Roe) и посетила общину Хачик.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в записи наблюдательной миссии в соцсети Х.

“Рады принять сегодня заместителя атташе по вопросам обороны Великобритании г-жу Джо Роу в штаб-квартире миссии. Глава миссии (Маркус Риттер - ред.) проинформировал делегацию о мандате и деятельности EUMA. Гости также присоединились к патрулю в селе Хачик. Спасибо Вам за Ваш визит!” - говорится в сообщении.

Happy to host the UK Deputy Defence Attaché, Ms. Jo Roe in the Mission HQ today.Head of Mission briefed the delegation on EUMA's mandate and activities. The guests also joined a patrol in Khachik. Thank you for your visit! pic.twitter.com/7XXlYgG2e3