Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с советником президента Сирии обстановку на Ближнем Востоке
18:39, 22 Апрель 2024
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Рассмотрены вопросы российско-сирийского взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
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