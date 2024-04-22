Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с советником президента Сирии обстановку на Ближнем Востоке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве провел переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Рассмотрены вопросы российско-сирийского взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.