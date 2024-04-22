Азиатские индексы - 22-04-24

ТОКИО, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.00% и составил 37438.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.38% и составил 2662.46 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.67% и составил 3044.60 пункта, а HANG SENG вырос на 1.77% и составил 16511.69 пункта.