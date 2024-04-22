Президенты РФ и Азербайджана обсудят ситуацию с точки зрения обеспечения безопасности в регионе
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Поговорим <...> о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал российский лидер в начале встречи.
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