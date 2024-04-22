Известны имена тяжелоатлетов Армении, которые примут участие Олимпийских играх

Европейская федерация тяжелой атлетики представила имена тяжелоатлетов, получивших право на участие в Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Арменпресс, согласно списку, представленному Европейской федерацией, в Олимпийских играх в Париже примут участие Андраник Карапетян (89 кг), Гарик Карапетян (102 кг) и супертяжеловес Вараздат Лалаян.

Согласно уставу Международной федерации, каждая страна может иметь максимум 3 участника на Олимпийских играх.

До сих пор Армения выиграла семь путевок на Олимпийские игры в Париже. В 33-х Играх примут участие стрелок Эльмира Карапетян, гимнасты Артур Давтян и Ваагн Давтян, борцы Артур Алексанян, Малхас Амоян, Славик Галстян, Арсен Арутюнян и Вазген Теванян.