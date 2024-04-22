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Посол Армении в Венгрии встретился с представителями армянской общины

Посол Армении в Венгрии встретился с представителями армянской общины

Посол Республики Армения в Венгрии Ашот Смбатян 21 апреля в Будапеште провел встречу с представителями армянской общины, организованной организацией Армянская национальная автономия Венгрии. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение посольства Армении в Венгрии, на встрече присутствовали и молодые люди из Армении и Нагорного Карабаха, которые обучаются в университетах Будапешта в рамках стипендиальной программы, предоставляемой правительством Венгрии. 

При содействии властей Венгрии в 2024 году в Будапешт переехали члены семей армянских студентов, подвергшиеся насильственному перемещению из Нагорного Карабаха, для которых властями Венгрии был предусмотрен пакет помощи. 

В ходе встречи посол РА ответил на вопросы присутствующих.


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