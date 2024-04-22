Вице-премьер Армении принял посла США

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял посла США в Армении Кристину Квин.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера, на встрече были обсуждены вопросы двусторонней армяно-американской повестки.

Также были затронуты последние события в процессе делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.