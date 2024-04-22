Песков озвучил повестку встречи Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля на пресс-конференции прокомметировал встречу президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает «Арменпресс», Песков сообщил, что в Кремле состоится разговор глав двух государств, будут обсуждаться двусторонние отношения, который продолжится во время рабочего завтрака.

Песков добавил, что лидеры двух стран проведут отдельную встречу с ветеранами, строителями и рабочими, работавшими на строительстве трассы Байкал-Амур.