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Песков озвучил повестку встречи Путина и Алиева

Песков озвучил повестку встречи Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля на пресс-конференции прокомметировал встречу президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

Как передает «Арменпресс», Песков сообщил, что в Кремле состоится разговор глав двух государств, будут обсуждаться двусторонние отношения, который продолжится во время рабочего завтрака. 

Песков добавил, что лидеры двух стран проведут отдельную встречу с ветеранами, строителями и рабочими, работавшими на строительстве трассы Байкал-Амур.


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