Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Армении Ваагну Хачатуряну по случаю юбилея

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну по случаю 65-летнего юбилея. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Многоуважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем.

В этот важный для Армении период, когда мы переживаем сложный этап региональных и международных вызовов, Вы используете свой богатый опыт государственного и политического деятеля на благо защиты и служения государственным интересам Республики Армения, что высоко ценится народом, правительством Армении и мною лично.

Желаю Вам здоровья и счастья, а также продолжения плодотворной деятельности в высоком статусе президента в интересах и на благополучие Республики Армения и ее народа».