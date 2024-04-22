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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Армении Ваагну Хачатуряну по случаю юбилея

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Армении Ваагну Хачатуряну по случаю юбилея

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну по случаю 65-летнего юбилея. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится: 

«Многоуважаемый господин президент, 

Сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем. 

В этот важный для Армении период, когда мы переживаем сложный этап региональных и международных вызовов, Вы используете свой богатый опыт государственного и политического деятеля на благо защиты и служения государственным интересам Республики Армения, что высоко ценится народом, правительством Армении и мною лично. 

Желаю Вам здоровья и счастья, а также продолжения плодотворной деятельности в высоком статусе президента в интересах и на благополучие Республики Армения и ее народа».


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