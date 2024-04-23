Армения и Саудовская Аравия имеют потенциал сотрудничества в ряде сфер: мнение экономиста

В ходе визита министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в Саудовскую Аравию, состоявшегося на прошлой неделе, обсуждения о придании нового качества и содержания сотрудничеству в сфере экономики были ключевыми. Был отмечен широкий круг возможного сотрудничества: торговля, туризм, образование, информационные технологии, охрана культурных ценностей и др. О перспективах развития армяно-саудовских экономических отношений корреспондент «Арменпресс» беседовал со старшим преподавателем кафедры Международных экономических отношений Армянского государственного экономического университета, к.э.н. Сусанной Агаджанян.

- Как Вы оценили бы нынешний уровень армяно-саудовских торгово-экономических отношений?

- Армения установила дипломатические отношения с Саудовской Аравией в ноябре 2023 года. Внешнеторговый оборот между двумя странами весьма невелик. В 2022 году мы экспортировали в Саудовскую Аравию товаров на сумму около $1,25 миллиона, из которых 39,3% (около $493 000) составили различные алюминиевые металлоконструкции. Также мы экспортировали шоколадные изделия на $204 000, постельное белье на $164 000, герметизирующие и упаковочные материалы на сумму на $82 000, бутилированную воду и др.

По данным 2022 года импорт из Саудовской Аравии в Армению превысил показатели экспорта примерно в 2,4 раза. В структуре импорта доминируют различные полимеры с удельным весом около 87%. Мы также импортируем консервированные овощи, финики, ананасы и т.д. Следует также отметить, что в первом полугодии 2023 года мы импортировали из этой страны товаров на сумму около $3,4 миллиона, превысив годовой показатель 2022 года.

В целом, развитию торгового потенциала с Саудовской Аравией препятствуют проблемы, связанные с техническими стандартами и правилами и требованиями к локализации.

- Насколько Армения и Саудовская Аравия взаимно привлекательны для инвестиций, и какие сферы они могут охватить?

- Саудовская Аравия, стремящаяся стать глобальным инвестиционным центром, несколько лет назад представила концепцию Vision 2030, в основе которой лежит открытая и диверсифицированная экономика. В настоящее время в стране ведется работа по созданию и развитию инвестиционных возможностей в ненефтяных секторах, в частности в области транспорта и логистики, возобновляемых источников энергии, промышленности, здравоохранения, цифровой инфраструктуры и туризма. Я думаю, что эти процессы содействия инвестициям и либерализации могут создать взаимную заинтересованность.

- Какие перспективы Вы видите для армяно-саудовского сотрудничества в сфере информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта?

- И Армения, и Саудовская Аравия стремятся создать наукоемкую экономику, экономику, основанную на знаниях. Сегодня Саудовская Аравия пытается укрепить свои позиции мирового лидера в группе экономик, основанных на данных, поддерживая исследования и инновации. Для достижения этой амбициозной цели страна до 2040 года будет выделять по 2,5% годового ВВП на формирование экономики, основанной на знаниях, на поддержку НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), на сотрудничество между местными и зарубежными исследовательскими центрами и институтами. Также, и на привлечение иностранных высокотехнологичных инвестиций в университеты и современные лаборатории, на поддержку промышленной составляющей программы Vision 30 - формирование промышленных кластеров. Цель - диверсифицировать экономику, инвестировать в инновации и установить сотрудничество между различными исследовательскими центрами.

В стране прилагаются усилия по созданию соответствующей инфраструктуры в сферах промышленности, образования и здравоохранения, реализуются различные программы, направленные на привлечение, поддержку и обучение специалистов, продвижение предпринимательства среди местных и международных стартапов и инвесторов. Конечно, в этой сфере есть возможности для развития сотрудничества и, но для их реализации нужны четкие действия.

- По Вашему мнению, в каких именно сферах в обозримом будущем может развернуться более эффективное экономическое сотрудничество?

- Потенциал сотрудничества есть в сферах образования, науки, подготовки специалистов, обмена опытом, высоких технологий, цифровой экономики, также и в других сферах экономики. Это можно сделать посредством правительства и деловых кругов. Однако для развития сотрудничества необходимы усилия, обсуждения, деловые встречи, конкретные программы, проекты. Бизнес должен понять и определить этот потенциал, возможности, области и, соответственно, быть готовым инвестировать.

Грайр Назарян